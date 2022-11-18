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По делу об убийстве подростка в Кирьят-Шмона будет выдвинуто обвинение
18.11.2022 19:05 Алина Груднева

По делу об убийстве подростка в Кирьят-Шмона будет выдвинуто обвинение

В пятницу, 18 ноября, было подано обвинительное заключение в отношении 21-летнего жителя Кирьят-Шмона, подозреваемого в убийстве 18-летнего Йоэля Лехангеля.

 
Заявление подано по окончании расследования, длившегося 42 дня.
 
Первое обвинительное заключение по делу об убийстве будет передано в окружной суд Нацерета в понедельник.
 
Йоэля Лехангеля зарезали в прошлом месяце во время драки. Молодой человек присутствовал на праздновании дня рождения в районе площади Гистадрут в Кирьят-Шмона.
 
Между несколькими юношами завязалась драка, его ударили ножом и он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу "Зив", где скончался.
 

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