



По делу об убийстве подростка в Кирьят-Шмона будет выдвинуто обвинение

В пятницу, 18 ноября, было подано обвинительное заключение в отношении 21-летнего жителя Кирьят-Шмона, подозреваемого в убийстве 18-летнего Йоэля Лехангеля.

Заявление подано по окончании расследования, длившегося 42 дня.

Первое обвинительное заключение по делу об убийстве будет передано в окружной суд Нацерета в понедельник.

Йоэля Лехангеля зарезали в прошлом месяце во время драки. Молодой человек присутствовал на праздновании дня рождения в районе площади Гистадрут в Кирьят-Шмона.

Между несколькими юношами завязалась драка, его ударили ножом и он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу "Зив", где скончался.