



По делу о зверском убийстве женщины в Ашдоде арестован третий мужчина

Израильские СМИ сообщают о новом повороте в деле о нападении в Ашдоде, в ходе которого мужчина ударил женщину молотком, и та скончалась от полученных травм.



После того, как были арестованы разведенный мужчина и муж женщины, скончавшейся от полученных травм вчера вечером , полиция арестовала третьего подозреваемого, жителя юга в возрасте 20 лет. Трое подозреваемых будут доставлены сегодня в полдень на слушание по вопросу о продлении срока их содержания под стражей в окружной суд Ашкелона. Тело убитой женщины будет передано в Институт судебной медицины.



Расследование убийства женщины в Ашдоде продолжалось всю ночь. Расследование ведут полицейские округа Лакиш.