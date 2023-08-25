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По делу о бойне в Абу-Санане арестованы еще двое подозреваемых
25.08.2023 13:46 Ирина Демьянова

По делу о бойне в Абу-Санане арестованы еще двое подозреваемых

Полиция арестовала еще двоих подозреваемых поздно вечером в четверг в четырех  убийствах, произошедших в северном городе Абу-Санан в начале недели, пишет The Times of Israel.

Оба были арестованы в соседнем Дир-Аль-Асаде. Ранее в тот же день полиция арестовала третьего подозреваемого, предположительно связанного с преступной организацией, в аэропорту Бен-Гурион, когда он пытался бежать в Турцию или Дубай.

Приказ о неразглашении большинства деталей дела остается в силе.
 

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