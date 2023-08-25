



По делу о бойне в Абу-Санане арестованы еще двое подозреваемых

Полиция арестовала еще двоих подозреваемых поздно вечером в четверг в четырех убийствах, произошедших в северном городе Абу-Санан в начале недели, пишет The Times of Israel.



Оба были арестованы в соседнем Дир-Аль-Асаде. Ранее в тот же день полиция арестовала третьего подозреваемого, предположительно связанного с преступной организацией, в аэропорту Бен-Гурион, когда он пытался бежать в Турцию или Дубай.



Приказ о неразглашении большинства деталей дела остается в силе.

