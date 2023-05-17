



По цене щенка: В Москве продали младенца за 60 тысяч рублей

В Москве, в одном из торговых центров три женщины попытались продать младенца 2023 года рождения за 60 тысяч рублей. Московский СК по данному факту начал доследственную проверку. Об этом сообщил Следственный комитет Москвы.



"По факту продажи младенца на севере Москвы проводится доследственная проверка", – уточнили в ведомстве.



15 мая женщины 1977, 1984, 1993 годов рождения, продали новорожденную девочку, получив деньги от четвертой женщины, действующей в рамках “оперативного эксперимента”. Участниц сделки задержала полиция.



Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего – опрашивают очевидцев, изучаются записи камер видеонаблюдения.



Предварительно установлено, что 8 мая в Твери 29-летняя женщина родила девочку, после чего совместно с еще двумя женщинами 39 и 46 лет приняла решение ее продать.



"Вечером 15 мая злоумышленницы, находясь в ТЦ на ул. Лобненская, продали женщине, действующей в рамках проводимого оперативного мероприятия, малолетнюю девочку, заведомо для них находящуюся в беспомощном состоянии, за 60 тыс рублей. После получения денег и составления расписок злоумышленницы были задержаны", – рассказали в СК.



В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, ее дальнейшее жизнеустройство на контроле в прокуратуре. Действия женщин подлежат квалификации “купля-продажа человека, совершенная организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии”, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Роль и степень участия каждой женщины устанавливается.