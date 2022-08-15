



По берегам пересыхающих Рейна и Эльбы выступили "голодные камни"

Беспощадная засуха в странах Европы заставила появиться из воды обмелевших рек, так называемые "голодные камни". Это участки каменистого берега, на которых в старину оставляли отметки уровня воды и соответствующие даты. "Голодные камни" предупреждают о тяжелых временах, наступающих в результате обмеления рек.



Историки говорят, что первые отметки на "голодном камне" возникли в XV веке. На протяжении веков они часто упоминались в газетах как предсказатели больших бедствий, необязательно вызванных засухой. Так, в ХХ веке камни показывались из воды в 1918 году – во время Первой мировой войны.



Сообщается также, что чаще всего такие камни встречаются в руслах Рейна и Эльбы. От засухи страдают не только реки европейского континента – истоки Темзы в этом году пересохли от аномальной жары впервые за всю историю метеорологических наблюдений.



Уровень воды в Рейне упал до рекордно низкой отметки. Если такая тенденция сохранится и в понедельник, катастрофически низкий уровень воды исключит возможность прохода судов по реке, что усложнит доставку топлива для угольных электростанций, запущенных снова из-за нехватки газа. Руководство транспортной компании Contargo, одного из крупнейших грузоперевозчиков в Европе, предупредило, что большинство перевозок в средней и верхней частях Рейна будут прекращены.

