



Пласидо Доминго вновь обвинили в сексуальных домогательствах

Культовый испанский оперный певец Пласидо Доминго столкнулся с новыми обвинениями в сексуальных домогательствах, пишет Reuters.



Обвинения в адрес испанца выдвинула в эфире телеканала La Sexta певица, имя которой не раскрыли. Она рассказала, что в 2000-х годах Доминго якобы просил прикоснуться к ней в театре в Испании, а в другой раз пытался ее поцеловать.



“Одна из первых вещей, которые вам говорят, – это не подниматься в лифте наедине с Пласидо Доминго”, – сказала женщина в интервью.



“Впервые я почувствовала беспокойство, когда мы репетировали. Он сказал мне перед всеми: “Послушай, могу я положить руку в один из этих твоих милых карманов?”. На мне были брюки с вышитым задним карманом”, – рассказала она.



Певица заявила, что не сообщала о домогательсвах Доминго своему начальству или властям.



“Он Доминго. Он неприкасаемый. А я в тени”, – добавила женщина.



Три года назад такие обвинения заставили певца принести публичные извинения и свернуть карьеру. В ходе расследования 2020 года более трех десятков певцов, танцоров, музыкантов, учителей вокала и закулисного персонала заявили, что они были свидетелями или сталкивались с домогательствами 83-летнего Доминго на протяжении трех десятилетий.



Расследование Американской гильдии музыкальных исполнителей AGMA 2020 года пришло к выводу, что обвинения Доминго являются обоснованными. В ответ на это певец сказал, что он уважает решение женщин высказаться и что он “действительно сожалеет о той боли, которую я им причинил”.



Скандал побудил Испанию отменить запланированные выступления тенора, в театрах, финансируемых государством. Учреждения США, в том числе Метрополитен-опера в Нью-Йорке и Опера Сан-Франциско, также отказались от запланированных мероприятий.



Доминго ушел с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, чье собственное расследование показало, что 10 утверждений о нем “заслуживают доверия”. Ни по одному из исков уголовное дело в суд не возбуждалось.