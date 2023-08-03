



Питерский сатанизм. Горящая голая девушка упала с 16-го этажа

Обгоревшее тело 23-летней девушки из Москвы нашли под окнами дома в Петербурге на Рыбацком проспекте. По словам ее родственницы, погибшая состояла в некой секте — и много говорила о демонах, чёрной магии и желании покончить с собой.



Службы вызвали очевидцы, травмы оказались несовместимыми с жизнью. На общем балконе 16-го этажа нашли бутылку с керосином и пустую бутылку из-под вина — сейчас подробности случившегося выясняют. По данным канала Mash, три года назад девушка была судима за попытку кражи.



Как сообщила «Фонтанке» петербурженка Дарья, обездвиженное тело женщины у первого дома на Рыбацком проспекте увидел ее муж. Конечности были охвачены огнем.



«Надо отметить, что полиция приехала быстро и остальные службы тоже. Мужчина в рабочей форме, может дворник, потушил из ведра тело минут через 5 примерно... По спокойной реакции прохожих мы до последнего не верили, что это человек горит», — сказала Дарья.