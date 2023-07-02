Новости » Происшествия
Письмо с угрозами Нетаниягу: Израильская полиция задержала подозреваемого
02.07.2023 07:29 Ирина Демьянова

Письмо с угрозами Нетаниягу: Израильская полиция задержала подозреваемого

Подозреваемый, 26-летний житель южного Израиля, был доставлен для допроса в офис киберподразделения полиции.

По данным полиции и ШАБАК , в субботу вечером был арестован человек, подозреваемый, оставивший письмо с угрозами премьер-министру Биньямину Нетаниягу на могиле его брата Йони.

Подозреваемый, 26-летний житель юга Израиля, был доставлен для допроса в офисы киберподразделения. Будут проведены слушания по вопросу о продлении его содержания под стражей.

В пятницу письмо, содержащее угрозы в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу, было обнаружено на могиле его брата Йони.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы