



Письмо с угрозами Нетаниягу: Израильская полиция задержала подозреваемого

Подозреваемый, 26-летний житель южного Израиля, был доставлен для допроса в офис киберподразделения полиции.



По данным полиции и ШАБАК , в субботу вечером был арестован человек, подозреваемый, оставивший письмо с угрозами премьер-министру Биньямину Нетаниягу на могиле его брата Йони.



Подозреваемый, 26-летний житель юга Израиля, был доставлен для допроса в офисы киберподразделения. Будут проведены слушания по вопросу о продлении его содержания под стражей.



В пятницу письмо, содержащее угрозы в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу, было обнаружено на могиле его брата Йони.



