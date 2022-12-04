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Письма со взрывчаткой в Испании: появились новые подробности
04.12.2022 14:12 Алина Груднева

Письма со взрывчаткой в Испании: появились новые подробности

Серия писем со взрывчаткой, которые рассылались премьер-министру Испании и министерствам, были отправлены из города Вальядолид.

 
Об этом сообщает El Pais.
 
По данным издания, из этого северного города было отправлено шесть писем. Большая часть была обезврежена.
 
Полиция устанавливает личность злоумышленника. Сложность состоит в том, что он отправлял письма через почтовые ящики, где не было камер видеонаблюдения. 
 
Напомним, что письмо со взрывчаткой пришло премьер-министру Испании Педро Санчесу, в Минобороны, на военную базу и еще в несколько ведомств.

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