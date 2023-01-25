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Письма с бомбами в Испании: задержан подозреваемый
25.01.2023 18:32 Алина Груднева

Письма с бомбами в Испании: задержан подозреваемый

В Испании полиция арестовала мужчину, подозреваемого в причастности к недавней рассылке писем с бомбами в государственные учреждения, в том числе, в украинское посольство.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

Задержанным оказался 74-летний гражданин Испании. Его арестовали в Миранда-де-Эбро на севере страны. В его доме проводят обыски.

Напомним, сообщения о рассылке писем с бомбами впервые появились в ноябре. Наиболее известными целями были премьер-министр, министр обороны и иностранные дипломаты в Испании.

В конце ноября и начале декабря прошлого года было отправлено в общей сложности шесть бомб, в основном в Мадриде. В результате взрыва одной из посылок пострадал сотрудник украинского посольства.

Ранее издание The New York Times сообщило, что в ходе расследования был найден российский след. По версии следствия, за массовой рассылкой взрывоопасных писем стояли спецслужбы РФ.

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