



Письма с бомбами в Испании: задержан подозреваемый

В Испании полиция арестовала мужчину, подозреваемого в причастности к недавней рассылке писем с бомбами в государственные учреждения, в том числе, в украинское посольство.



Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.



Задержанным оказался 74-летний гражданин Испании. Его арестовали в Миранда-де-Эбро на севере страны. В его доме проводят обыски.



Напомним, сообщения о рассылке писем с бомбами впервые появились в ноябре. Наиболее известными целями были премьер-министр, министр обороны и иностранные дипломаты в Испании.



В конце ноября и начале декабря прошлого года было отправлено в общей сложности шесть бомб, в основном в Мадриде. В результате взрыва одной из посылок пострадал сотрудник украинского посольства.



Ранее издание The New York Times сообщило, что в ходе расследования был найден российский след. По версии следствия, за массовой рассылкой взрывоопасных писем стояли спецслужбы РФ.