



Пиратские АЗС и палестинские нелегалы в Негеве. Арест брата депутата Кнессета

Члены бедуинского клана из поселения в Негеве были арестованы по подозрению в управлении пиратскими заправками и скрытии доходов на сумму около 60 миллионов шекелей. В ходе операции в семейном комплексе были изъяты грузовики, топливные цистерны и обнаружены десятки палестинских нелегалов. Главный подозреваемый - брат бывшего члена Кнессета.



Сотрудники отдела финансового контроля подразделения "Лахав 433" совместно с сотрудниками центрального подразделения региона Негев арестовали нескольких подозреваемых, принадлежащих к одной семье, в поселении Лакия в Негеве по подозрению в работе пиратских автозаправочных станций, отмывании денег и исчезновении доходов на сумму около 60 миллионов шекелей.





Согласно подозрению, задержанные создавали пиратские автозаправочные станции под видом обычных АЗС, причем водители, приезжающие на заправку, не знали об этом. Продаваемое топливо, по данным следствия, было разбавлено и представляло опасность.



В рамках деятельности полиции было изъято большое количество имущества, включая грузовики, земельные участки и дома, топливные баки и многие литры топлива. Кроме того, в ходе рейда, проведенного на территории семейного комплекса, было обнаружено несколько контейнеров, в которых, предположительно, работали десятки нелегалов.