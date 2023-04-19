



Пилоты заступились за оскандалившегося капитана El Al

Пилоты заступились за капитана El Al, который во время полета обратился к пассажирам со словами про Холокост и диктатуру.



По данным 12-го канала израильского ТВ, Дорон Гинзбург будет вызван на слушание к руководству авиакомпании на следующей неделе.



Уточняется, что его дальнейшее будущее в компании "вызывает сомнения". По словам источника, письмо относительно вызова пришло ему прошлой ночью, как только его самолет приземлился в Нью-Йорке.



Сразу после того, как инцидент с капитаном получил огласку, в авиакомпании начали действовать, чтобы продемонстрировать, что его слова не отражают политику El Al. В отношении Гинзбурга идет дисциплинарное производство.



Остается неясным, позволят ли ему завтра руководить полетом обратно в Израиль. Между тем, ряд пилотов авиакомпании уже встали на его защиту.



"Дорон Гинзбург — герой, и я уже отправил ему сообщение", - написал один из его коллег в закрытой группе в WhatsApp.



"В El Al идет агитация против него, потому что уже есть угрозы от путешественников бойкотировать авиакомпанию. Я надеюсь, они не осмелятся тронуть его", - написал еще один пилот.



Напомним, во время полета капитан сказал пассажирам, что "такие вещи, как Холокост, потенциально могут произойти в диктатурах, и мы боремся за то, чтобы Израиль оставался демократической страной".



В El Al поспешили заверить, что "компания осуждает политические заявления любого рода".



Позже поступило сообщение, что министр транспорта Мири Регев пришла в ярость, узнав о словах капитана.