



Пилот ВВС Великобритании: одна ошибка может привести к Третьей мировой

Пилот Королевских ВВС Джейк рассказал о пережитом ужасе, когда он взлетел на самолете Typhoon для перехвата трех российских истребителей, вторгнувшихся в воздушное пространство страны.



По данным The Sun, соответствующее заявление он сделал в программе Top Guns: Inside The RAF на британском канале Channel 4.



По словам Джейка, он потерял российские истребители из виду. Сложностью в таких операциях является то, что неизвестно, как будут действовать россияне.



"Если я допущу ошибку, результат может быть катастрофическим. Если я случайно столкнусь с одним из этих самолетов, это может привести к Третьей мировой войны. Мы здесь для того, чтобы выступить единым фронтом. Если вы вторгнитесь в нашу страну, это будет иметь последствия", - отметил Джейк.



Он добавил, что в такие моменты сердце начинает колотить "со скоростью миллион ударов в минуту".