



Пилот El Al, сравнивший правительство с нацистами будет наказан

13 канал сообщил, что капитан Дорон Гинзбург, как ожидается, получит официальное письмо с выговором от компании, поскольку он заявил о своих личных политических взглядах без разрешения. Также ожидается, что он будет временно понижен в должности, а это означает, что в будущих полетах он будет служить под началом другого пилота.



В День памяти жертв Холокоста в Израиле Гинзбург шокировал своих пассажиров, заявив по внутренней связи своего самолета: “Напоминая всем нам, что такие вещи, как Холокост, потенциально могут происходить в условиях диктатуры, и мы боремся за то, чтобы оставаться демократической страной. Спасибо всем и приятного полета”.



Авиакомпания сразу же выпустила заявление с извинениями за инцидент, в котором говорилось: “El Al осуждает политические заявления любого рода, сделанные ее сотрудниками в рамках их работы, и особенно на ее самолетах, которые не могут быть платформой для такого рода активности. Компания приказывает своим сотрудникам воздержаться от таких действий, особенно в столь чувствительный и знаменательный для народа Израиля день. Этот исключительный случай, не отражающий людей и ценности компании, будет тщательно расследован высшим руководством компании”.



“El Al – это авиакомпания, которая несет израильский флаг на своих самолетах и отражает всю мозаику Израиля", – добавили в авикомпании.



Гинзбург извинился за свои комментарии, заявив, что он никого “не хотел обидеть”.