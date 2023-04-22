



Пицца фламбе привела к смертельному пожару в ресторане Мадрида

Два человека погибли и 12 получили ранения в результате пожара, который, по-видимому, возник, когда официант поджигал пиццу в мадридском ресторане и случайно поджег декорации, пишет The Guardian.



По словам мэра города Хосе Луиса Мартинеса-Алмейды, один из погибших был сотрудником ресторана, а другой — посетителем. По его словам, один человек находится в больнице в критическом состоянии, еще пятеро серьезно пострадали.



Выступая возле ресторана на западе города, мэр сказал, что пожар, по-видимому, возник, когда официант поджег пиццу, и пламя охватило пластиковые цветы, украшающие потолок и колонны заведения, в котором находились около 30 посетителей и сотрудников в то время.



Свидетели рассказали ежедневной газете El País, что официант облил блюдо алкоголем и поджег его. Официант “держал в одной руке тарелку, а в другой — паяльную лампу. Он прошел мимо колонны с растениями вокруг нее, и за считанные секунды все сгорело”, — рассказала газете посетительница.



По словам мэра, пожарные смогли быстро отреагировать, поскольку их депо находилось всего в нескольких сотнях метров от ресторана. “Очень повезло, — сказал он. - Пожар был потушен менее чем через 10 минут после объявления тревоги”.



Начальник пожарной охраны Мадрида Карлос Марин сказал, что люди побежали к пожарной части, чтобы предупредить спасателей.



Мэр сказал: “Если бы они потратили еще четыре или пять минут, жертв было бы больше из-за пламени и дыма”, — сказал мэр.



Полиция начала расследование инцидента.



