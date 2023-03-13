



Певице-подростку запретили выступать из-за ультраортодоксального мужчины в зале

Вчера девочке-подростку сообщили, что она не может петь в муниципальном спектакле, потому что это оскорбит ультраортодоксального мужчину, который был в зале.



Глава отдела образования Регионального совета Мером ха-Галиль позже принесла извинения за свое решение запретить 13-летней Элияне Хают выступать в музыкальной антракте во время конференции по вопросам образования, организованной советом, и считает, что это было неправильное решение, принятое под давлением. В совете говорят, что инцидент произошел из-за “недоразумения”, а также приносят свои извинения.



В соответствии с израильским законодательством дискриминация по признаку пола запрещена в общественных местах или на муниципальных мероприятиях. Однако, женщинам часто запрещают выступать на мероприятиях, поскольку ортодоксальный еврейский закон запрещает мужчинам слушать женское пение в определенных контекстах, считая женский голос нескромным.



“Меня очень расстроило, что меня отстранили от конференции”, – говорит Хают. ”Я чувствую, что дискриминация – это неправильно, неправильно, что я не могу петь”.