



Певец Авив Гефен попал в аварию

Во вторник, 6 июня, израильский рок-исполнитель Авив Гефен попал в автомобильную аварию.



Об этом он сообщил своим поклонниками в Twitter.



"Для всех, кого это касается, в меня врезался грузовик, все живы и здоровы", - сообщил артист.

לכל המודאגים , משאית נכנסה בי , כולם בריאים ושלמים. — Aviv Geffen (@avivgeffen) June 6, 2023

В прошлом месяце Гефен предстал перед многотысячной толпой в парке Яркон в Тель-Авиве, в разгар операции "Щит и стрела".Свою песню "Skins of Skin" артист посвятил жителям юга, которые находились под обстрелами из Газы.