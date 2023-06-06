Новости » Происшествия
авив гефен
06.06.2023 16:02 Алина Груднева

Певец Авив Гефен попал в аварию

Во вторник, 6 июня, израильский рок-исполнитель Авив Гефен попал в автомобильную аварию.

Об этом он сообщил своим поклонниками в Twitter.

"Для всех, кого это касается, в меня врезался грузовик, все живы и здоровы", - сообщил артист.


В прошлом месяце Гефен предстал перед многотысячной толпой в парке Яркон в Тель-Авиве, в разгар операции "Щит и стрела".

Свою песню "Skins of Skin" артист посвятил жителям юга, которые находились под обстрелами из Газы.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы