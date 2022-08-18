



Петах-Тиква: остановлено цирковое представление за несоблюдение безопасности

Полиция остановила цирковое представление в Петах-Тикве с участием сотен зрителей после того, как были обнаружены нарушения в технике безопасности.

Задержан управляющий, 49-летний житель Тель-Авива.

Первоначальная проверка показала, что цирк был установлен без всех необходимых согласований и проверки уполномоченных сторон и представляет собой непосредственную угрозу общественной безопасности.

Было объявлено о немедленном прекращении деятельности до получения необходимых разрешений.