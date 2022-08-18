Петах-Тиква: остановлено цирковое представление за несоблюдение безопасности
Полиция остановила цирковое представление в Петах-Тикве с участием сотен зрителей после того, как были обнаружены нарушения в технике безопасности.
Задержан управляющий, 49-летний житель Тель-Авива.
Первоначальная проверка показала, что цирк был установлен без всех необходимых согласований и проверки уполномоченных сторон и представляет собой непосредственную угрозу общественной безопасности.
Было объявлено о немедленном прекращении деятельности до получения необходимых разрешений.