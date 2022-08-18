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Петах-Тиква: остановлено цирковое представление за несоблюдение безопасности
18.08.2022 18:47 Алина Груднева

Петах-Тиква: остановлено цирковое представление за несоблюдение безопасности

Полиция остановила цирковое представление в Петах-Тикве с участием сотен зрителей после того, как были обнаружены нарушения в технике безопасности.

 
Задержан управляющий, 49-летний житель Тель-Авива.
 
Первоначальная проверка показала, что цирк был установлен без всех необходимых согласований и проверки уполномоченных сторон и представляет собой непосредственную угрозу общественной безопасности.
 
Было объявлено о немедленном прекращении деятельности до получения необходимых разрешений.

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