



Песков: Путину доложили о попытке прорыва украинских ДРГ в Белгородскую область

Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ - верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы", - сказал Песков.



По его словам, "сил и средств на месте достаточно".



Песков предположил, что это совершается с целью отвлечения от бахмутского направления. "Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий – отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска", - заявил он.



Ранее в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о проникновении на территорию региона диверсионной группы со стороны Украины. "На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", - написал глава региона в своем телеграм-канале.



Он также сообщал об обстрелах с украинской стороны нескольких сел в Грайворонском городском округе.