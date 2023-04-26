



Первый японский модуль Hakuto-R не вышел на связь после высадки на Луну

Японский лунный модуль Hakuto-R не выходит на связь после попытки сесть на поверхность Луны. На борту модуля находятся арабский луноход “Рашид” и двухколесный робот, разработанный Японским агентством аэрокосмических исследований. Об этом сообщили во время трансляции, которую вела компания-разработчик модуля ispace.

Hakuto-R Mission 1 должен стать первой коммерческой миссией, в рамках которой произошла высадка на Луну. Луноход “Рашид” длиной 50 см весит 10 кг. Он оснащен солнечными батареями, имеет камеры, тепловизор, микроскоп и зонд Ленгмюра. По плану луноход должен добраться ранее не исследованной области – кратера Атлас, расположенного на краю Моря Холода, и в течение одного лунного дня исследовать лунный реголит и среду у поверхности небесного тела.Hakuto-R принадлежит частной японской компании Ispace, которая планирует предоставлять услуги по доставке полезной нагрузки на Луну на контрактной основе. Запуск модуля осуществили в декабре на ракете-носителе Falcon 9. На орбиту Луны Hakuto-R вышел в марте этого года.