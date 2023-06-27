



Первый в мире остров для цифровой детоксикации появился в Финляндии

Телефоны настолько плотно вошли в нашу жизнь, что люди не представляют даже пары часов без них. Но все же постоянное пребывание на связи и онлайн у многих вызывает усталость и даже отторжение, хотя в конечном итоге желающих отказаться от гаджетов хотя бы на полдня совсем мало. В Финляндии придумали, как заставить людей пожить без телефонов хотя бы несколько дней, и объявили первый в мире туристический остров для цифровой детоксикации, пишет Еuronews.



Для тех, кто не хочет ставить Instagram в приоритет, отчитываясь о каждом шаге со своего отдыха, Улко-Таммио – лучший способ в полной мере насладиться отдыхом. Этот крошечный остров, расположенный в восточной части Финского залива, объявил себя зоной, свободной от телефонов.



"Остров Улко-Таммио, расположенный у побережья Хамины, этим летом станет зоной, свободной от телефонов. Мы хотим призвать отдыхающих отключить свои умные устройства, остановиться и по-настоящему насладиться островами", - заявил Матс Селин из туристического совета Visit Kotka-Hamina.



Путешественников попросят держать смарт-устройства в карманах и отключиться от социальных сетей. На острове до сих пор работает мобильная сеть.



Часть национального парка Восточного залива, Улко-Таммио необитаема. Посетители могут остаться на ночь в палатках или домиках. Новые правила, которые будут носить добровольный характер, дадут посетителям возможность "сосредоточиться на природе", говорит Джоэл Хейно из отдела парков и дикой природы Финляндии.



"Это отличная инициатива, которую можно реализовать и в других природных и рекреационных направлениях", – подчеркнул он.



До Улко-Таммио можно добраться на частной лодке или на морских круизах, организованных MeriSet. Туристы также могут поймать водное такси из Вариссаари – исторической островной крепости.



По данным исследований, взрослые европейцы в среднем проводят перед экраном около шести часов в день. Но отказ от пролистывания, нажатия и набора текста может иметь удивительные преимущества для психического здоровья. Исследование 2022 года показало, что участники, сделавшие недельный перерыв в социальных сетях, сообщили о "значительном улучшении" самочувствия и качества сна.



Постоянное воздействие цифровых раздражителей ухудшает нашу способность концентрироваться и глубоко мыслить. Исследование Университета Восточной Англии, проведенное в 2019 году, показало, что праздник "цифровой детоксикации" усиливает ощущение связи и присутствия.