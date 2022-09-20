



Первый израильтянин, покоривший Эверест, спасен на вертолете в Канаде

Первый израильтянин, покоривший Эверест, альпинист Дорон Эрель был спасен на вертолете несколько дней назад после того, как попал в ловушку в результате лесного пожара в Канаде.

Об этом сообщает Ynet.

63-летний Эрель покорил гору в 1992 году. Сейчас вместе с семьей он живет в Канаде.

Альпинист шел со своим сыном в поход по горному хребту в Британской Колумбии. Они разбили лагерь на высоте 1800 метров над уровнем моря после семичасового восхождения.

На следующее утро из леса начал подниматься дым.

"Район был полностью покрыт дымом, и вернуться было невозможно. Пришлось искать альтернативный план. Возможный путь по лесной дороге занял бы не менее 10 дней, к чему мы не были готовы. Решение обратиться за немедленной помощью было очевидным", — рассказал он.

Вертолет прибыл через полтора часа после обращения за помощью. В итоге, альпинист с сыном были доставлены в безопасное место.