



Первый иск против закона о хамеце: "В Израиле не будет религиозной полиции"

Движение "Свободный Израиль" подало во вторник иск в БАГАЦ против закона о хамеце.



Истцы отмечают, что поспешили обратиться в суд из-за инцидента, произошедшего в это воскресенье, когда женщине было отказано во входе в больницу Ланиадо после того, как было обнаружено, что у нее была некошерная еда на Песах.



Закон "О квасном" гласит, что администраторы больниц могут решить, запрещать ли использование квасных продуктов на территории клиник во время Песаха. В "Свободном Израиле" указывают, что, вопреки распространенному мнению, полномочия закона лишь позволяют больнице узнать о решении директора больницы, и он не может запретить гражданам употреблять те или иные продукты питания или запретить въезд с ними. Закон был одобрен во втором и третьем чтении в Кнессете на прошлой неделе.



Ури Кидер,глава Движения "Свободный Израиль", заявил: "Мы не должны мириться с ситуацией, когда больница Ланиадо продолжает вопиющим образом игнорировать закон и причинять вред своим пациентам. Больница получает сотни миллионов шекелей из государственных средств в год, она должна подчиняться закону, даже если ее руководители думают иначе".



"Мы намерены сделать так, чтобы как в Ланиадо, так и в любой другой больнице людям, которые уже находятся в неудобной ситуации, которая в первую очередь привела их в больницу, не помешали провести агрессивный обыск их сумок и конфисковать их продукты. В Израиле не будет религиозной полиции, даже если найдутся сбитые с толку люди, которые думают иначе", - добавил Кидер.

