Первый грузовик проехал по затопленной дороге в районе Арава
Полиция разрешила первому грузовику пересечь затопленную дорогу в районе Арава.
Соответствующее видео опубликовал общественный вещатель "Кан".
Легковые автомобили пока что не могут проехать из-за высокого уровня воды.
Как сообщалось ранее, полиция объявила, что выезды из Эйлата откроются завтра утром.
המשטרה הודיעה כי היציאות מאילת צפויות להיפתח מחר בבוקר. משאית ראשונה הורשתה לחצות את כביש הערבה שהוצף, אך שאר הרכבים חייבים להמתין עד שמפלס המים ירד— כאן חדשות (@kann_news) April 12, 2023
עדכונים שוטפים >> https://t.co/FZXa2Jleez@WexlerSharon @moyshis
צילום: רועי גלילי, הערבה התיכונה pic.twitter.com/nfYRNgFr56