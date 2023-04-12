



Первый грузовик проехал по затопленной дороге в районе Арава

Полиция разрешила первому грузовику пересечь затопленную дорогу в районе Арава.



Соответствующее видео опубликовал общественный вещатель "Кан".



Легковые автомобили пока что не могут проехать из-за высокого уровня воды.



Как сообщалось ранее, полиция объявила, что выезды из Эйлата откроются завтра утром.