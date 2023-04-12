Новости » Происшествия
Первый грузовик проехал по затопленной дороге в районе Арава
12.04.2023 17:15 Алина Груднева

Первый грузовик проехал по затопленной дороге в районе Арава

Полиция разрешила первому грузовику пересечь затопленную дорогу в районе Арава.

Соответствующее видео опубликовал общественный вещатель "Кан".

Легковые автомобили пока что не могут проехать из-за высокого уровня воды.

Как сообщалось ранее, полиция объявила, что выезды из Эйлата откроются завтра утром.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы