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Первые столкновения в Марселе: мобилизованы дополнительные силы полиции
01.07.2023 22:29 Алина Груднева

Первые столкновения в Марселе: мобилизованы дополнительные силы полиции

Вечером, 1 июля, в Марселе возобновились кровавые столкновения между разъяренными после убийства подростка жителями и полицейскими.

Об этом сообщает Le Figaro.

Правоохранительные органы ожидают, что в ночь на 2 июля возобновятся поджоги, погромы и прочие бесчинства бунтовщиков.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что мобилизованы 45 тысяч полицейских и жандармов по всей стране.

Увеличена численность правоохранителей в Марселе и Лионе - основных городах, пострадавших от погромов в пятницу.
 

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