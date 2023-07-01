Первые столкновения в Марселе: мобилизованы дополнительные силы полиции
Вечером, 1 июля, в Марселе возобновились кровавые столкновения между разъяренными после убийства подростка жителями и полицейскими.
Об этом сообщает Le Figaro.
Правоохранительные органы ожидают, что в ночь на 2 июля возобновятся поджоги, погромы и прочие бесчинства бунтовщиков.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что мобилизованы 45 тысяч полицейских и жандармов по всей стране.
Увеличена численность правоохранителей в Марселе и Лионе - основных городах, пострадавших от погромов в пятницу.
⚫️🔴 [19H10] Les policiers tentent de disperser la foule à #Marseille alors que des premiers incidents sont signalés.#émeutes pic.twitter.com/tNYq4N3tA1— Perkut (@PerkutMedia) July 1, 2023
C’est déjà le retour des lacrymo sur la Canebière. A priori, le retour au calme à Marseille, ce n’est pas pour ce soir…— Marcel (@realmarcel1) July 1, 2023
🎥@bleuprovence pic.twitter.com/G6KLJ3j1v6