



Первые столкновения в Марселе: мобилизованы дополнительные силы полиции

Вечером, 1 июля, в Марселе возобновились кровавые столкновения между разъяренными после убийства подростка жителями и полицейскими.



Об этом сообщает Le Figaro.



Правоохранительные органы ожидают, что в ночь на 2 июля возобновятся поджоги, погромы и прочие бесчинства бунтовщиков.



Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что мобилизованы 45 тысяч полицейских и жандармов по всей стране.



Увеличена численность правоохранителей в Марселе и Лионе - основных городах, пострадавших от погромов в пятницу.



⚫️🔴 [19H10] Les policiers tentent de disperser la foule à #Marseille alors que des premiers incidents sont signalés.#émeutes pic.twitter.com/tNYq4N3tA1 — Perkut (@PerkutMedia) July 1, 2023