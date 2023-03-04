



Первые результаты расследования крушения самолета в Негеве



Израильская пресса сообщает первые подробности катастрофы на трассе 60. Сегодня утром (в субботу) в результате крушения легкого самолета погибла супружеская пара Рони и Лилах Шошан, жители Лехавим и родители троих детей.



Предварительное расследование показывает, что причиной аварии стала техническая неисправность, а не человеческая ошибка пилота.



12-й канал ТВ сообщает, что этот же самолет всего неделю назад вернулся после ремонта неисправности тормозной системы, и теперь выясняется, есть ли связь между этой неисправностью и той, которая привела к возгоранию самолета, что привело к гибели пары.

