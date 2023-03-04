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Первые результаты расследования крушения самолета в Негеве
04.03.2023 20:47 Аркадий Бочаровский

Первые результаты расследования крушения самолета в Негеве


Израильская пресса сообщает первые подробности катастрофы на трассе 60. Сегодня утром (в субботу) в результате крушения легкого самолета погибла супружеская пара Рони и Лилах Шошан, жители Лехавим и родители троих детей. 

Предварительное расследование показывает,  что причиной аварии стала техническая неисправность, а не человеческая ошибка пилота. 

12-й канал ТВ сообщает, что этот же самолет всего неделю назад вернулся после ремонта неисправности тормозной системы, и теперь выясняется, есть ли связь между этой неисправностью и той, которая привела к возгоранию самолета, что привело к гибели пары.
 

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