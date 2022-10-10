



Первые минуты ада: видео-фото ракетных атак

Спасатели показали первые минуты ужаса после массированной ракетной атаки оккупационными войсками РФ на Украину и Киеве 10 октября.



Спасатели уточнили, что в результате обстрела зафиксировано попадание по объектам критической инфраструктуры в 8 областях Украины и г. Киеве, где возникло более 30 пожаров.



К тушению пожаров и аварийно-спасательных работ привлечены более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС. Последствия уточняются.



В целом по Украине от ракетных ударов пострадало предварительно 74 человека.







Глава ГСЧС Сергей Крук заявил, что "спасатели работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия вражеских атак".



"Можно научить тушить пожар, но невозможно научить спасать чужую жизнь. Вы – спасатели по зову души. Весь мир наблюдает, затаив дыхание, за вашими действиями и восхищается вашей смелостью. Спасая одну жизнь, вы спасаете весь мир от государства-террориста", – заявил Крук.