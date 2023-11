Первые машины с ранеными из Газы прибыли в Египет

Первые машины скорой помощи с ранеными из Газы уже прибыли в Египет.



Об этом в комментарии агентству AFP сообщил египетский чиновник на условиях анонимности.



Машины проехали через контрольно-пропускной пункт Рафиах после того, как тот был открыт для пострадавших палестинцев и эвакуации иностранцев.



По предварительным данным, в египетские больницы будут доставлены около 90 пострадавших для лечения.



Aid trucks and ambulances seen lining up as the border crossing between Gaza and Egypt opened on Wednesday, allowing some foreign nationals and injured Gaza residents to exit the enclave for the first time since the Israel-Hamas conflict began on Oct. 7. https://t.co/OtCSTCm0wq pic.twitter.com/QlqujS8G8S