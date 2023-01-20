



Первые климатические беженцы: Южный Судан становится непригодным для жизни

Большой регион Южного Судана находится на грани того, чтобы стать непригодным для жизни, что является яркой демонстрацией "потерь и ущерба".



Раньше в Южном Судане дожди выпадали раз в столетие. Дождь пошел в 2019 году, а затем снова в 2020 году. В августе 2021 года, когда земля была насыщена водой даже после среднего количества осадков, Белый Нил разлился, вызвав самое сильное наводнение за 60 лет. Население этого региона составляет около миллиона человек, которым попеременно угрожают наводнения и засухи.



Нил имеет два основных притока. Более короткий и полноводный Голубой Нил низвергается с Эфиопского нагорья, а более длинный и извилистый Белый Нил вытекает из озера Виктория и, что особенно важно, разделяется на бесчисленные протоки на равнинах Судда, прежде чем течь на север, чтобы влиться в Голубой Нил в Хартуме.



В прошлом году наводнения захлестнули все потоки и ручьи, впадающие в Судд, заболоченное место в центре Южного Судана, занимающее площадь около 57 000 квадратных километров, что в два раза превышает площадь Бельгии.



Сообщества вокруг водно-болотных угодий переживают циклы экстремальных наводнений и экстремальных засух.



Когда мировые лидеры и дипломаты готовились встретиться в Египте для переговоров по климату COP27 в этом месяце, дожди вернулись. По данным Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане, дамбы, построенные для защиты лагерей для перемещенных лиц, пострадавших от наводнения, были прорваны и снова затоплены. Впервые в повестку дня ООН включены "убытки и ущерб", подход, при котором развивающиеся страны, наиболее уязвимые к экстремальным климатическим явлениям, могут требовать компенсации от богатых источников выбросов парниковых газов. Если бы такие платежи за климатические потери когда-либо существовали, они вполне могли бы пойти жителям Южного Судана.



Судд обширен и неподвижен, непроходим и опасен. Тем не менее Судд является одной из самых богатых живых систем на планете и домом для второй по величине миграции животных в Африке после Серенгети. По оценкам защитников природы, здесь насчитывается 8000 слонов, 1,1 миллиона белоухих антилоп и множество птиц. Под ним находится тропический торфяник, эквивалентный 3 гигатоннам углерода.



Незащищенность населения потенциально является большим беспокойством. По мере того, как цикл экстремальных наводнений и экстремальных засух вокруг Судда затягивается, просто держать домашний скот, вероятно, становится все труднее. Наводнение означает отсутствие урожая, животных, жилья и зависимость от продовольственной помощи.



Должностные лица ООН, наблюдающие за оказанием чрезвычайной помощи, говорят, что многие населенные пункты в Судде недоступны, и ситуация остается напряженной. По мере того, как вода отступает, возобновляются смертоносные набеги на скот, когда представители племен динка, нуэр и мурле, вооруженные автоматами, убивают своих врагов, а иногда и крадут детей вместе с коровами.



По данным ООН, не менее 800 000 человек были перемещены в результате наводнения в Судде и его окрестностях. Только в лагерях в Бентиу проживает около 200 000 человек.



Жара, малярия, кишечные паразиты и сонная болезнь от мух цеце помогают объяснить вялость в лагере Хай Салам в Бентиу. Но в основном это голод. Все голодны. В Южном Судане 1,3 миллиона младенцев страдают от недоедания и сталкиваются с долгосрочными нарушениями физического и умственного развития.



Дети получают чашку каши утром и еще одну вечером. Взрослые едят меньше. Жители Хай Салама не хотели готовить рыбу, выловленную в паводковых водах, из-за слухов о заражении близлежащих нефтяных месторождений, принадлежащих китайцам. Скорее всего, болезнь распространилась от человеческих и животных экскрементов, втоптанных в пыль и разнесенных по воздуху, и от мертвых коров, которые остаются гнить там, где погибают.



Крупный рогатый скот находится в центре экономики и культурной жизни Судда. За последний год погибло около 1 миллиона голов крупного рогатого скота.



Неясно, что произойдет в ближайшие годы с людьми, живущими вокруг Судда. Ближайшие перспективы выглядят катастрофическими.

Даже среднее количество осадков означает, что большая часть земель вокруг Судда остается затопленной, и люди не смогут вернуться в свои деревни или посеять урожай в следующем сезоне.