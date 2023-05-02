Первомайские протесты во Франции превратились в хаос: ранены сотни полицейских
В понедельник во Франции общенациональные первомайские протесты переросли в хаос по всей стране. Более 400 полицейских получили ранения. Власти произвели не менее 540 арестов, сообщает RemixNews.
Министерство внутренних дел Франции оценило количество протестующих, вышедших на улицы, в 782 000 человек, в то время как профсоюз Confédération Générale du Travail (CGT) заявил, что эта цифра приближается к 2,3 миллиона. Только в Париже на массовую акцию протеста пришло около 550 000 человек.
На кадрах протестов видно, как в спецназовцев бросают коктейли Молотова. , В Нанте 28-летнему протестующему потребовалась медицинская помощь после того, как ему оторвало руку светошумовой гранатой.
Французские власти подтвердили в понедельник, что 108 полицейских получили ранения в ходе насильственных демонстраций, а также были ранены десятки протестующих.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманин заявил BFMTV во вторник утром, что эта цифра была крайне неточной, подтвердив, что по меньшей мере 406 офицеров получили ранения, в том числе 259 в Париже.
Один сотрудник полиции был госпитализирован со значительными ожогами лица и тела и "до сих пор находится в больнице, но его жизни ничего не угрожает", — сообщил Дарманин журналистам.
Во время интервью на телевидении во вторник Дарманин призвал к ужесточению законов против агрессивных протестующих.
"У нас должны быть самые строгие уголовные санкции против тех, кто нападает на полицию", — сказал Дарманин, ссылаясь на "Закону о борьбе с бандитизмом".
Протестующие сожгли многочисленные чучела Эммануэля Макрона, продолжая демонстрировать свое неодобрение неоднозначной пенсионной реформы президента Франции, которая грубо нарушила французскую демократию в обход парламентского голосования . На других кадрах , распространяемых в социальных сетях, можно увидеть, как вандалы в масках разбивают витрины магазинов и поджигают мусорные баки, а французские полицейские по охране общественного порядка бегут, спасаясь от толпы протестующих в масках, бросающих коктейли Молотова. Лидеры французских профсоюзов встретились после хаоса, чтобы обсудить дальнейшие планы протеста против пенсионной реформы, объявив, что еще одна демонстрация состоится 6 июня.