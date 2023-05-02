



Первомайские протесты во Франции превратились в хаос: ранены сотни полицейских

В понедельник во Франции общенациональные первомайские протесты переросли в хаос по всей стране. Более 400 полицейских получили ранения. Власти произвели не менее 540 арестов, сообщает RemixNews.



Министерство внутренних дел Франции оценило количество протестующих, вышедших на улицы, в 782 000 человек, в то время как профсоюз Confédération Générale du Travail (CGT) заявил, что эта цифра приближается к 2,3 миллиона. Только в Париже на массовую акцию протеста пришло около 550 000 человек.



На кадрах протестов видно, как в спецназовцев бросают коктейли Молотова. , В Нанте 28-летнему протестующему потребовалась медицинская помощь после того, как ему оторвало руку светошумовой гранатой.



Французские власти подтвердили в понедельник, что 108 полицейских получили ранения в ходе насильственных демонстраций, а также были ранены десятки протестующих.



Министр внутренних дел Жеральд Дарманин заявил BFMTV во вторник утром, что эта цифра была крайне неточной, подтвердив, что по меньшей мере 406 офицеров получили ранения, в том числе 259 в Париже.



Один сотрудник полиции был госпитализирован со значительными ожогами лица и тела и "до сих пор находится в больнице, но его жизни ничего не угрожает", — сообщил Дарманин журналистам.

In France, protests against pension reform are becoming a riot.



The French understand the protests. pic.twitter.com/uBDVmXw2K1 — NvestMentality (@NvestMentality) May 1, 2023

At least 540 people were detained during the riots that took place at May Day protests against pension reform in France - French Interior Minister Gerald Darmanin.

There could have been more detainees, but mostly law enforcement officers were running away from the protesters.

The… pic.twitter.com/BLCiwCW229 — Spriter (@Spriter99880) May 2, 2023

"Конечно, подавляющее большинство демонстрантов были пацифистами, но в Париже, Лионе и, в частности, в Нанте полиция столкнулась с чрезвычайно жестокими головорезами, которые пришли с одной целью: убивать полицейских и уничтожать чужое имущество", — написал французский министр в Twitter в понедельникВо время интервью на телевидении во вторник Дарманин призвал к ужесточению законов против агрессивных протестующих."У нас должны быть самые строгие уголовные санкции против тех, кто нападает на полицию", — сказал Дарманин, ссылаясь на "Закону о борьбе с бандитизмом".Протестующие сожгли многочисленные чучела Эммануэля Макрона, продолжая демонстрировать свое неодобрение неоднозначной пенсионной реформы президента Франции, которая грубо нарушила французскую демократию в обход парламентского голосования .На других кадрах , распространяемых в социальных сетях, можно увидеть, как вандалы в масках разбивают витрины магазинов и поджигают мусорные баки, а французские полицейские по охране общественного порядка бегут, спасаясь от толпы протестующих в масках, бросающих коктейли Молотова.Лидеры французских профсоюзов встретились после хаоса, чтобы обсудить дальнейшие планы протеста против пенсионной реформы, объявив, что еще одна демонстрация состоится 6 июня.