



Первое сообщение: в Дамаске активизировалось ПВО

Вечером, 16 октября, в сирийском Дамаске активизировались системы противовоздушной обороны.



Первые сообщения о потенциальных авиаударах, которые обычно приписываются Израилю, и звуках взрывов распространили сирийские СМИ.



Других подробностей на момент написания материала нет. Если информация подтвердится, то это уже вторая атака на Дамаск за неделю. Предполагается,

что Израиль наносит удары по очередной иранской партии оружия для "Хизбаллы".



Ранее также сообщалось, что после восстановительных работ, в ходе которых были устранены последствия авиаударов во время вчерашней атаки, аэропорт Алеппо возобновил работу.