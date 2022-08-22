



Первое официальное заявление Дугина после смерти дочери: "мести будет мало"

Александр Дугин сделал первое заявление после смерти его дочери Дарьи в Подмосковье.

Об этом сообщил его друг, российский бизнесмен Константин Малофеев.

"Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля "Традиция" на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне", - сказал Дугин.

По его словам, Дарья была "восходящей звездой" в начале своего пути. Дугин сказал, что ее "подло и исподтишка убили враги России".

"Наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста", - добавил он.

Дугин подчеркнул, что хотел воспитать свою дочь "героем и умницей".

"Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг. Прощанье с Дарьей Дугиной (Платоновой) - гражданская панихида - состоится 23 августа в Телецентре "Останкино" в 10 часов утра", - резюмировал он.