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Первая зимняя буря и первые наводнения в Израиле: двое пострадавших
26.12.2022 22:38 Наталья Богинская

Первая зимняя буря и первые наводнения в Израиле: двое пострадавших

Первая настоящая зимняя буря принесла затопления в некоторых городах и руслах рек и ручьев. Есть пострадавшие. 

Мужчина 30 лет захлебнулся в ручье в Негев. Прибывшая на место бригада МАДА после реанимационных мероприятий доставила его в больницу в критическом состоянии. 

Русла ручьев и рек в пустыне становятся во время дождя опасными для жизни - селевый поток сходит в считанные секунды. Впечатляющие картины, например, из Эйн Авдат, публикуют пользователи и СМИ. 


42-летний мужчина был найден без сознания с признаками переохлаждения в Иерусалиме, его также доставили в больницу. На Хермоне температура и вовсе минус один градус, идет снег, но доступ на гору закрыт.

Полиция перекрыла участок шоссе 40 из-за наводнения. В Ашдоде на дороге образовался водоворот.
  Наибольшее количество осадков выпало в  Явне – 95 мм. Сразу за ним мошав Бейт-Гамлиэль с 88 мм и побережье  Тель-Авива  с 86 мм выпавших осадков.  

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