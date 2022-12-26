Первая зимняя буря и первые наводнения в Израиле: двое пострадавших
Первая настоящая зимняя буря принесла затопления в некоторых городах и руслах рек и ручьев. Есть пострадавшие.
Мужчина 30 лет захлебнулся в ручье в Негев. Прибывшая на место бригада МАДА после реанимационных мероприятий доставила его в больницу в критическом состоянии.
Русла ручьев и рек в пустыне становятся во время дождя опасными для жизни - селевый поток сходит в считанные секунды. Впечатляющие картины, например, из Эйн Авдат, публикуют пользователи и СМИ.
שטפון היום בנחל צין בנגב@WexlerSharon— כאן חדשות (@kann_news) December 26, 2022
צילום: ירדן סל-מן pic.twitter.com/t5AGv84gnY
42-летний мужчина был найден без сознания с признаками переохлаждения в Иерусалиме, его также доставили в больницу. На Хермоне температура и вовсе минус один градус, идет снег, но доступ на гору закрыт.
Полиция перекрыла участок шоссе 40 из-за наводнения. В Ашдоде на дороге образовался водоворот.
Наибольшее количество осадков выпало в Явне – 95 мм. Сразу за ним мошав Бейт-Гамлиэль с 88 мм и побережье Тель-Авива с 86 мм выпавших осадков.
אשדוד מוצפת: כך נראה כביש ראשי בעיר @pozailov1 pic.twitter.com/A7vXTi6WzM— כאן חדשות (@kann_news) December 26, 2022