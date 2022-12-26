



Первая зимняя буря и первые наводнения в Израиле: двое пострадавших

Первая настоящая зимняя буря принесла затопления в некоторых городах и руслах рек и ручьев. Есть пострадавшие.



Мужчина 30 лет захлебнулся в ручье в Негев. Прибывшая на место бригада МАДА после реанимационных мероприятий доставила его в больницу в критическом состоянии.



Русла ручьев и рек в пустыне становятся во время дождя опасными для жизни - селевый поток сходит в считанные секунды. Впечатляющие картины, например, из Эйн Авдат, публикуют пользователи и СМИ.

שטפון היום בנחל צין בנגב@WexlerSharon

צילום: ירדן סל-מן pic.twitter.com/t5AGv84gnY — כאן חדשות (@kann_news) December 26, 2022

אשדוד מוצפת: כך נראה כביש ראשי בעיר @pozailov1 pic.twitter.com/A7vXTi6WzM — כאן חדשות (@kann_news) December 26, 2022

42-летний мужчина был найден без сознания с признаками переохлаждения в Иерусалиме, его также доставили в больницу. На Хермоне температура и вовсе минус один градус, идет снег, но доступ на гору закрыт.Полиция перекрыла участок шоссе 40 из-за наводнения. В Ашдоде на дороге образовался водоворот.Наибольшее количество осадков выпало в Явне – 95 мм. Сразу за ним мошав Бейт-Гамлиэль с 88 мм и побережье Тель-Авива с 86 мм выпавших осадков.