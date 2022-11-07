



Первая волна зимней погоды в Израиле



Первая волна настоящей зимней погоды предстоящей зимы начнется сегодня, 7 ноября и будет характеризоваться дождями и более низкими температурами, чем обычно.



В Израиле будет облачно с понижением температуры. На севере страны и в центре ожидаются локальные дожди, возможны грозы. Ночью дождь усилится и распространится на центр страны и север Негева. Существует опасение внезапных наводнений в прибрежной полосе, в Иудейской пустыне и на Мертвом море.



Завтра будет дождливо и ветрено от севера до Негева. Сохраняется опасение наводнений в Иудейской пустыне и районе Мертвого моря, а также наводнений на прибрежной равнине. Дожди постепенно ослабнут. Произойдет значительное понижение температуры, и она будет ниже нормы для этого сезона.



Среда будет от частично облачной до облачной. От севера страны до севера Негева по-прежнему ожидаются локальные дожди, возможны отдельные грозы. Ближе к вечеру дожди пойдут на убыль. По-прежнему будет холоднее, чем обычно.



В четверг произойдет небольшое повышение температуры, и до полудня на севере страны и в центре возможны моросящие и небольшие локальные дожди.