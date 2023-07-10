



"Первая волна жары": в Израиле - до 46 градусов

Израильские СМИ сообщают о “первой в этом году волне жары.



В ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха, пик которого придется на четверг - с чрезвычайно высокими температурами и экстремальным тепловым стрессом. Метеорологическая служба объявила "желтое предупреждение" и сообщила, что волна жары получила название "Клеон" и что основной ее эффект будет ощущаться в Греции. Пик жары будет ощущаться в районе Иорданской долины - там температура достигнет 46 градусов. Тепловые нагрузки ожидаются в этом районе и ночью.



Волна жары может продлиться почти неделю - по крайней мере, с четверга по понедельник, а может быть, и дольше. Уже с завтрашнего дня мы почувствуем умеренную или сильную жару с повышением температуры. В глубине страны и в горах влажность будет относительно низкой. В прибрежной зоне влажность будет высокой, и там будет очень жарко и влажно.



Это первая волна жары в этом году, до этого были жаркие и влажные дни, но они не соответствовали параметрам волны жары - температура не менее чем на три градуса выше средней в течение трех дней.



Прогнозируемые температуры: в Иорданской долине и Арава 42-46 градусов, в Негеве 36-39 градусов - процент влажности в этих местах будет низким и составит 15%-30%. В северных долинах 40-44 градуса. В низменностях температура будет колебаться в пределах 35-38 градусов, а на прибрежной равнине - 30-32 градуса при влажности 50%-60%.