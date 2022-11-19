



Перу: самолет столкнулся с пожарной машиной в аэропорту Хорхе Чавеса

Карлос Себальос, конгрессмен от Пуно, и мэр провинции Сандиа Виктор Адан Малага Каркаси были в списке более чем ста пассажиров самолета, который столкнулся в пятницу днем ​​в аэропорту Хорхе Чавеса с пожарным автомобилем. Конгрессмен получил контузию, а мэру провинции Пуно наложили швы после аварии в Латаме.



Аэропорт Хорхе Чавеса остается закрытым после чрезвычайной ситуации и гибели двух пожарных.



Персонал Lima Airport Partners, авиакомпания и пожарная команда локализовали пожар и эвакуировали пострадавших.



В результате столкновения и последовавшего за ним возгорания двое пожарных погибли. Выживший пожарный, 31-летний Мануэль Вильянуэва Аларкон, находится в критическом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он госпитализирован в больницу Альберто Сабогал, где медики ведут борьбу за его жизнь, сообщил Аурелио Орельяна, исполнительный президент Essalud.



В результате трагической аварии, произошедшей в международном аэропорту имени Хорхе Чавеса , различные коммерческие авиакомпании были вынуждены отменить все свои регулярные рейсы в Лиму и из Лимы, что вызвало дискомфорт и замешательство у тысяч местных и иностранных пассажиров.



Министерство транспорта и коммуникаций распространило заявление, в котором говорится, что комиссия по расследованию авиационных происшествий МТС узнала о случившемся и незамедлительно инициировала соответствующие расследования для установления причин авиационного происшествия.



Пассажирский Airbus столкнулся с грузовиком на взлетной полосе в Перу 😯

Инцидент случился в аэропорту Хорхе Чавеса в Лиме, столице Перу. После столкновения самолет загорелся, однако пожарным удалось потушить его. pic.twitter.com/crSS9wwA3V — Игорь (лис) (@Kt7dR49Tb3QxcnI) November 19, 2022