Перу: самолет столкнулся с пожарной машиной в аэропорту Хорхе Чавеса
Карлос Себальос, конгрессмен от Пуно, и мэр провинции Сандиа Виктор Адан Малага Каркаси были в списке более чем ста пассажиров самолета, который столкнулся в пятницу днем в аэропорту Хорхе Чавеса с пожарным автомобилем. Конгрессмен получил контузию, а мэру провинции Пуно наложили швы после аварии в Латаме.
Аэропорт Хорхе Чавеса остается закрытым после чрезвычайной ситуации и гибели двух пожарных.
Персонал Lima Airport Partners, авиакомпания и пожарная команда локализовали пожар и эвакуировали пострадавших.
В результате столкновения и последовавшего за ним возгорания двое пожарных погибли. Выживший пожарный, 31-летний Мануэль Вильянуэва Аларкон, находится в критическом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он госпитализирован в больницу Альберто Сабогал, где медики ведут борьбу за его жизнь, сообщил Аурелио Орельяна, исполнительный президент Essalud.
В результате трагической аварии, произошедшей в международном аэропорту имени Хорхе Чавеса , различные коммерческие авиакомпании были вынуждены отменить все свои регулярные рейсы в Лиму и из Лимы, что вызвало дискомфорт и замешательство у тысяч местных и иностранных пассажиров.
Министерство транспорта и коммуникаций распространило заявление, в котором говорится, что комиссия по расследованию авиационных происшествий МТС узнала о случившемся и незамедлительно инициировала соответствующие расследования для установления причин авиационного происшествия.