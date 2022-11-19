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Перу: самолет столкнулся с пожарной машиной в аэропорту Хорхе Чавеса
19.11.2022 11:12 Евгения Маркова

Перу: самолет столкнулся с пожарной машиной в аэропорту Хорхе Чавеса

Карлос Себальос, конгрессмен от Пуно, и мэр провинции Сандиа Виктор Адан Малага Каркаси были в списке более чем ста пассажиров самолета, который столкнулся в пятницу днем ​​в аэропорту Хорхе Чавеса с пожарным автомобилем. Конгрессмен получил контузию, а мэру провинции Пуно наложили швы после аварии в Латаме.

Аэропорт Хорхе Чавеса остается закрытым после чрезвычайной ситуации и гибели двух пожарных.

Персонал Lima Airport Partners, авиакомпания и пожарная команда локализовали пожар и эвакуировали пострадавших. 

В результате столкновения и последовавшего за ним возгорания двое пожарных погибли. Выживший пожарный, 31-летний Мануэль Вильянуэва Аларкон, находится в критическом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он госпитализирован в больницу Альберто Сабогал, где медики ведут борьбу за его жизнь, сообщил Аурелио Орельяна, исполнительный президент Essalud.

В результате трагической аварии, произошедшей в международном аэропорту имени Хорхе Чавеса , различные коммерческие авиакомпании были вынуждены отменить все свои регулярные рейсы в Лиму и из Лимы, что вызвало дискомфорт и замешательство у тысяч местных и иностранных пассажиров.

Министерство транспорта и коммуникаций распространило заявление, в котором говорится, что комиссия по расследованию авиационных происшествий МТС узнала о случившемся и незамедлительно инициировала соответствующие расследования для установления причин авиационного происшествия.
 

 

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