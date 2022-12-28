



Пермский стрелок, устроивший бойню в университете, получил пожизненное

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров, устроивший бойню в университете в сентябре прошлого года, приговорен к пожизненному заключению.



По данным российских СМИ, такое решение вынес 28 декабря Пермский краевой суд.



Согласно постановлению, Бекмансуров проведет три года в тюрьме, после чего его отправят в колонию особого режима.



"Суд приходит к убеждению, что несмотря на молодой возраст, смягчающие обстоятельства и положительные характеристики, Бекмансурову должно быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", – сказано в заявлении.



Стрелок признан виновным по шести пунктам обвинения по факту нападения в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года. В результате, погибли шесть человек, пострадали более 40.