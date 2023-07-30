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Перестрелки в лагере беженцев в Ливане продолжаются
30.07.2023 21:21 Ирина Демьянова

Перестрелки в лагере беженцев в Ливане продолжаются

Бои в лагере палестинских беженцев Айн-аль-Хильве, недалеко от Сидона в Ливане продолжаются, несмотря на договоренности о прекращении огня.

В совместном заявлении противоборствующих группировок говорится, что они договорились о прекращении огня во время посреднической встречи, организованной ливанским шиитским движением “Амаль” и “Хизбаллой” в Сидоне. Но местные СМИ сообщают, что бои продолжаются.

Представитель ХАМАС сообщил AP, что группы работают над выполнением перемирия.

По данным агентства ООН по делам палестинских беженцев, в результате боевых действий в шесть человек погибло. Ранее власти Ливана заявляли, что пятеро убиты и семеро ранены, в том числе двое детей.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил столкновения.

“Мы призываем палестинское руководство сотрудничать с армией, чтобы контролировать ситуацию с безопасностью и передать тех, кто вмешивается в безопасность, ливанским властям”, — говорит Микати.
 

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