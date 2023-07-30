



Перестрелки в лагере беженцев в Ливане продолжаются

Бои в лагере палестинских беженцев Айн-аль-Хильве, недалеко от Сидона в Ливане продолжаются, несмотря на договоренности о прекращении огня.



В совместном заявлении противоборствующих группировок говорится, что они договорились о прекращении огня во время посреднической встречи, организованной ливанским шиитским движением “Амаль” и “Хизбаллой” в Сидоне. Но местные СМИ сообщают, что бои продолжаются.



Представитель ХАМАС сообщил AP, что группы работают над выполнением перемирия.



По данным агентства ООН по делам палестинских беженцев, в результате боевых действий в шесть человек погибло. Ранее власти Ливана заявляли, что пятеро убиты и семеро ранены, в том числе двое детей.



Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил столкновения.



“Мы призываем палестинское руководство сотрудничать с армией, чтобы контролировать ситуацию с безопасностью и передать тех, кто вмешивается в безопасность, ливанским властям”, — говорит Микати.

