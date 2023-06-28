



Перестрелки в арабской общине: Трое убитых, несколько раненых

Подросток и двое мужчин в возрасте 30 лет убиты поздно вечером во вторник и рано утром в среду в результате череды перестрелок и других инцидентов с применением насилия. В итоге 20 человек получили ранения в городах по всей стране.



Убийства произошли в Шфараме, Кафр-Канне и Рахате, в результате чего число арабов, убитых в результате насильственных действий в этом году, достигло 109. В аналогичный период 2022 года это число достигло 46 жертв насилия.



Полиция позиционирует большинство инцидентов как результат уголовных споров. Об арестах не сообщалось.