



Перестрелки на севере Галилеи: один погибший и пятеро раненых арабов за сутки

20-летний юноша был убит в результате перестрелки в пятницу вечером в северной арабской деревне в районе Галилеи, пополнив список жертв волны убийств в арабских общинах Израиля.



Жертва была идентифицирована в прессе как Зейн Авад. По сообщению полиции, он был найден с проникающими огнестрельными ранениями возле места работы в арабском городе Мазраа, недалеко от Нагарии. Вызванные на место парамедики доставили Авада в критическом состоянии в больницу, где он вскоре скончался.



Полиция начала расследование убийства.



Ранее в пятницу 25-летний мужчина получил серьезные огнестрельные ранения в прибрежном арабском городе Джиср-эз-Зарка, к северу от Кесарии. Его доставили в больницу. Полиция заявила, что проводит расследование.



20-летний житель арабского города Земер также был тяжело ранен в результате перестрелки возле Бака аль-Гарбии.



В ночь с четверга на пятницу ряд представителей арабских общин получили ранения в результате череды перестрелок на севере и юге. 36-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести в результате перестрелки в Джиср-эз-Зарке, 19-летний подросток был тяжело ранен в бедуинском городе Сегев-Шалом в Негеве, и 16-летний подросток получил легкие ранения в ходе того же инцидента.



