В Иране казнили бывшего заместителя министра обороны
Бывший заместитель министра обороны Ирана Алиреза Акбари, имеющий британское гражданство, был казнен.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на иранскую прессу.
Экс-заместитель министра обороны Ирана был арестован в 2019 году и осужден за шпионаж в пользу Великобритании. Он отрицал обвинения.
Великобритания призывала Иран остановить казнь и немедленно освободить его.
В пятницу министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли предупредил, что "Иран не должен выполнять свою жестокую угрозу казни".
"Это политически мотивированный акт варварского режима, который полностью игнорирует человеческую жизнь",- написал он.
Однако, призывы Великобритании, судя по всему, не остановили иранские власти.