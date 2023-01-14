



В Иране казнили бывшего заместителя министра обороны

Бывший заместитель министра обороны Ирана Алиреза Акбари, имеющий британское гражданство, был казнен.



Об этом сообщает ВВС со ссылкой на иранскую прессу.



Экс-заместитель министра обороны Ирана был арестован в 2019 году и осужден за шпионаж в пользу Великобритании. Он отрицал обвинения.



Великобритания призывала Иран остановить казнь и немедленно освободить его.



В пятницу министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли предупредил, что "Иран не должен выполнять свою жестокую угрозу казни".



"Это политически мотивированный акт варварского режима, который полностью игнорирует человеческую жизнь",- написал он.



Однако, призывы Великобритании, судя по всему, не остановили иранские власти.

