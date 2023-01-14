Новости » Происшествия
В Иране казнили бывшего заместителя министра обороны
14.01.2023 08:13 Ольга Белозерова

В Иране казнили бывшего заместителя министра обороны

Бывший заместитель министра обороны Ирана Алиреза Акбари, имеющий британское гражданство, был казнен.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на иранскую прессу.

Экс-заместитель министра обороны Ирана был арестован в 2019 году и осужден за шпионаж в пользу Великобритании. Он отрицал обвинения.

Великобритания призывала Иран остановить казнь и немедленно освободить его.

В пятницу министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли предупредил, что "Иран не должен выполнять свою жестокую угрозу казни".

"Это политически мотивированный акт варварского режима, который полностью игнорирует человеческую жизнь",-  написал он.

Однако, призывы Великобритании, судя по всему, не остановили иранские власти. 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы