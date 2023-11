Перестрелка в столице Гвинеи: военные и спецназ подняты по тревоге

Днем, 4 ноября, в столице Гвинеи произошла масштабная перестрелка.



По данным агентства Reuters, причиной стрельбы была попытка освободить бывшего лидера военной хунты Муссу Дади Камару, который удерживается в тюрьме на полуострове Калум недалеко от Конакри.



После стрельбы по улицам начали передвигаться военные и машины спецназа.



Стоит отметить, что Дади Камара был свергнут в результате военного переворота в стране в 2021 году.

🇬🇳 Reports of a fierce shootout in Conakry, the capital of Guinea.



According to various reports, the central government district in the capital is closed to traffic, and the full picture is still far from clear.



Some social media users were saying that a coup d'état is taking… pic.twitter.com/8VCE9dZA7g