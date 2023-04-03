



Перестрелка в Самарии: ликвидированы двое террористов

Израильские силы безопасности, действующие в Самарии, убили двух террористов и серьезно ранили третьего после того, как в понедельник утром в городе Шхем, находящемся под управлением Палестинской автономии, вспыхнула перестрелка.



Силы ЦАХАЛа и пограничной полиции были переброшены в лагерь беженцев Аскар рядом с Шхемом в понедельник утром в рамках операции по аресту двух террористов, ответственных за стрельбу 25 марта в Хаваре, в результате которой двое солдат ЦАХАЛа получили ранения.



Однако во время операции по задержанию завязалась перестрелка, когда террористы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа и сотрудникам пограничной полиции.



Информационное агентство Палестинской автономии WAFA сообщило, что в ходе перестрелки двое террористов были убиты, а третий серьезно ранен.



В ходе операции были арестованы двое разыскиваемых террористов — Эзз Тукан и Нидал Табанджа.



WAFA также сообщила, что 55 арабских участников беспорядков получили лечение от травм, полученных в результате воздействия слезоточивого газа.



