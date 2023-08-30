Перестрелка в лагере беженцев в Тулькарме: видео
Днем, 30 августа, в лагере беженцев в городе Тулькарм произошла перестрелка между террористами и силами безопасности Палестинской автономии.
В социальных сетях показали видео с места происшествия.
Судя по кадрам, есть раненые. В последнее время отношения между палестинскими террористическими организациями и руководством ПА накалились.
ХАМАС неоднократно критиковал Махмуда Аббаса за то, что его силы безопасности проводят рейды в лагерях беженцев и арестовывают террористов.
חילופי אש במחנה הפליטים בטולכרם בין מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית לחמושים פלסטינים. מוקדם יותר, הסירו המנגנונים מחסומים שנועדו למנוע את כניסת צה"ל למחנה הפליטים@nurityohanan pic.twitter.com/8G7UfgJeWG— כאן חדשות (@kann_news) August 30, 2023