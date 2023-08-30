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Перестрелка в лагере беженцев в Тулькарме: видео
30.08.2023 13:46 Алина Груднева

Перестрелка в лагере беженцев в Тулькарме: видео

Днем, 30 августа, в лагере беженцев в городе Тулькарм произошла перестрелка между террористами и силами безопасности Палестинской автономии.

В социальных сетях показали видео с места происшествия.

Судя по кадрам, есть раненые. В последнее время отношения между палестинскими террористическими организациями и руководством ПА накалились.

ХАМАС неоднократно критиковал Махмуда Аббаса за то, что его силы безопасности проводят рейды в лагерях беженцев и арестовывают террористов.

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