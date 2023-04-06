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Перестрелка в Ингушетии: трое погибших, семеро пострадавших
06.04.2023 12:07 Алина Груднева

Перестрелка в Ингушетии: трое погибших, семеро пострадавших

В Ингушетии произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, ранены семеро.

Это произошло в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района, где был объявлен режим контртеррористической операции.

По данным ТАСС, группа неизвестных забаррикадировалась в здании. Когда их пытались задержать, они оказали сопротивление и открыли огонь по правоохранителям.

Контртеррористическая операция была объявлена в рамках задержания группы, причастной к обстрелу поста ДПС на границе Северной Осетии, которая произошла 27 марта.

По данным Telegram-канала "Розыск Ингушетия", в результате перестрелки погибли участковый и двое прикомандированных сотрудников.
 

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