



Перестрелка в Ингушетии: трое погибших, семеро пострадавших

В Ингушетии произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, ранены семеро.



Это произошло в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района, где был объявлен режим контртеррористической операции.



По данным ТАСС, группа неизвестных забаррикадировалась в здании. Когда их пытались задержать, они оказали сопротивление и открыли огонь по правоохранителям.



Контртеррористическая операция была объявлена в рамках задержания группы, причастной к обстрелу поста ДПС на границе Северной Осетии, которая произошла 27 марта.



По данным Telegram-канала "Розыск Ингушетия", в результате перестрелки погибли участковый и двое прикомандированных сотрудников.

