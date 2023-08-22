



Перестрелка в Иерусалиме: мужчина получил ранения средней степени тяжести

По данным полиции, 22 августа 30-летний житель Иерусалима получил ранения средней степени тяжести в результате “явно криминальной перестрелки”.



Согласно заявлению службы “Маген Давид Адом”, парамедики оказали пострадавшему, получившему огнестрельные ранения, первую помощь, а затем доставили его в медицинский центр "Хадасса" в районе Эйн-Керем.



В заявлении полиции говорится, что пострадавший был ранен на бульваре Неве Яаков неизвестным на мотоцикле, который успел скрыться с места происшествия.



По предварительным данным следствия, подоплека инцидента имеет криминальный характер, и не классифицируется как теракт.