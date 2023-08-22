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Перестрелка в Иерусалиме: мужчина получил ранения средней степени тяжести
22.08.2023 15:30 Наталья Богинская

Перестрелка в Иерусалиме: мужчина получил ранения средней степени тяжести

По данным полиции, 22 августа 30-летний житель Иерусалима получил ранения средней степени тяжести в результате “явно криминальной перестрелки”.

Согласно заявлению службы “Маген Давид Адом”, парамедики оказали пострадавшему, получившему огнестрельные ранения,  первую помощь, а затем доставили его в медицинский центр "Хадасса" в районе Эйн-Керем.

В заявлении полиции говорится, что пострадавший был ранен на бульваре Неве Яаков неизвестным на мотоцикле, который успел скрыться с места происшествия.

По предварительным данным следствия, подоплека инцидента имеет криминальный характер, и не классифицируется как теракт.

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