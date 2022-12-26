



Перекрытия дорог из-за похорон раввина Друкмана

Полиция сообщила об ожидаемых перекрытиях дорог в связи с похоронами раввина Хаима Друкмана, скончавшегося вчера вечером 25 декабря в возрасте 90 лет. Ожидается, что похоронная процессия отправится в 12:00 от центра Шапира, где он жил, на кладбище Масуот Ицхак. В связи с этим в этом районе ожидаются заторы на дорогах, и полиция просит водителей избегать поездок в этот район и подчиняться указаниям полицейских.



Начиная с 7:30, следующие дороги будут закрыты для движения: Шоссе 3 между перекрестком Ходия и перекрестком Беэр Тувия; Шоссе 232 в южном направлении, между перекрестком Эшколот и перекрестком Ходия; Шоссе 232 в северном направлении от перекрестка Гивати до перекрестка Ходия; Дорога 3612 - движение будет разрешено только в северном направлении и с помощью организованных автобусов, Въезд в Негба будет возможен только с южного въезда по шоссе 35, и только для местных жителей по предъявлению удостоверения личности. Также въезд на шоссе №3 будет разрешен только для организованных автобусов или жителей района по предъявлению удостоверения личности.



В то же время полиция усиленно готовится к похоронной процессии, которая начнется в ранние утренние часы. Сотни полицейских, добровольцев и охранников из различных подразделений полиции примут участие в поддержании общественного порядка и регулировании дорожного движения, чтобы сохранить спокойствие участников похоронной процессии, и обеспечения ее проведения в уважительной и безопасной манере.