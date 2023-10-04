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стрелок в ТЦ Бангкока | Фото: скриншот
04.10.2023 17:31 Алина Груднева

Переделал копию под боевой: стрелку из Бангкока предъявлены обвинения

Подросток, устроивший в торговом центре Siam Paragon в центре Бангкока стрельбу, модифицировал пластмассовый пистолет под боевые патроны.

Об этом 4 октября сообщила местная полиция, подведя итоги предварительного расследования нападения, в результате которого погибли минимум два человека, еще пятеро получили ранения.

Личность подростка не раскрывается из-за закона о конфиденциальности и юридических процедур, касающиеся детей до 15 лет. У парня есть проблемы с психикой, ранее он проходил специальное лечение. По словам начальника участка полиции, подозреваемому предъявлено пять обвинений: умышленное убийство, покушение, незаконное хранение огнестрельного оружия, незаконное ношение оружия в общественном месте и стрельба в общественном месте.


Что примечательно, в Таиланде свободно можно приобрести небоевую копию оружия в магазине военной техники. Уже в нескольких странах выразили обеспокоенность по поводу того, как его можно переделать под боевые патроны, хотя процесс этот является весьма непростым. Лицензию на настоящее оружие в Таиланде могут получить только лица от 20 лет и старше. Наказание за незаконное хранение составляет до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 538 долларов.

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