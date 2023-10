Подросток, устроивший в торговом центре Siam Paragon в центре Бангкока стрельбу, модифицировал пластмассовый пистолет под боевые патроны.



Об этом 4 октября сообщила местная полиция, подведя итоги предварительного расследования нападения, в результате которого погибли минимум два человека, еще пятеро получили ранения.



Личность подростка не раскрывается из-за закона о конфиденциальности и юридических процедур, касающиеся детей до 15 лет. У парня есть проблемы с психикой, ранее он проходил специальное лечение. По словам начальника участка полиции, подозреваемому предъявлено пять обвинений: умышленное убийство, покушение, незаконное хранение огнестрельного оружия, незаконное ношение оружия в общественном месте и стрельба в общественном месте.



#siamparagon #พารากอน #กราดยิง



🚨14-Year-Old Siam Paragon Mall Shooter Practiced Intensively at Shooting Range



🇹🇭Bangkok's Siam Paragon Mall Shooting: Official Response, Arrest of 14-Year-Old Suspect, and Community Resilience !pic.twitter.com/D8wkyA0Ys5