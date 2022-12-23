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Передавали секретные сведения: россиян задержали за сотрудничество с СБУ
23.12.2022 12:21 Ольга Белозерова

Передавали секретные сведения: россиян задержали за сотрудничество с СБУ

В трех российских регионах были задержаны граждане, которые сотрудничали со Службой безопасности Украины (СБУ).

Задержания были проведены в Пермском крае, Еврейской АО и Ростовской области. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на заявление ФСБ РФ. 

Как отмечается, задержанные "подозреваются в подготовке терактов и диверсий, а также сборе и передаче Украине секретных сведений". 

Один из задержанных передал украинской стороне координаты российских военных и данные о передвижениях техники. После этого ВСУ ударили из HIMARS по этим координатам.

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