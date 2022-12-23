



Передавали секретные сведения: россиян задержали за сотрудничество с СБУ

В трех российских регионах были задержаны граждане, которые сотрудничали со Службой безопасности Украины (СБУ).



Задержания были проведены в Пермском крае, Еврейской АО и Ростовской области. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на заявление ФСБ РФ.



Как отмечается, задержанные "подозреваются в подготовке терактов и диверсий, а также сборе и передаче Украине секретных сведений".



Один из задержанных передал украинской стороне координаты российских военных и данные о передвижениях техники. После этого ВСУ ударили из HIMARS по этим координатам.