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Передал данные Израилю: новые подробности о казни экс-чиновника Ирана
02.05.2023 13:39 Алина Груднева

Передал данные Израилю: новые подробности о казни экс-чиновника Ирана

В Иране в январе казнили бывшего заместителя министра обороны Алирезу Акбари, передававшего в течение 10-ти лет ценные разведданные о ядерных и военных программах страны Великобритании.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, в 2008 году Британия получила от него и передала Моссаду и другим западным спецслужбам данные по поводу ядерного объекта "Фордо", где обогащался уран в подземном военном комплексе для создания ядерной бомбы.

Тегеран узнал об этом в 2019 году при помощи российских спецслужб. Какую информацию он передал, не сообщается.

Акбари объявили шпионом в январе 2023 года. Ему был вынесен смертный приговор, который в последствии был реализован.
 

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