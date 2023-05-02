Передал данные Израилю: новые подробности о казни экс-чиновника Ирана
В Иране в январе казнили бывшего заместителя министра обороны Алирезу Акбари, передававшего в течение 10-ти лет ценные разведданные о ядерных и военных программах страны Великобритании.
Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, в 2008 году Британия получила от него и передала Моссаду и другим западным спецслужбам данные по поводу ядерного объекта "Фордо", где обогащался уран в подземном военном комплексе для создания ядерной бомбы.
Тегеран узнал об этом в 2019 году при помощи российских спецслужб. Какую информацию он передал, не сообщается.
Акбари объявили шпионом в январе 2023 года. Ему был вынесен смертный приговор, который в последствии был реализован.